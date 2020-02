Empfehlung - Nachhaltigkeitsmanagerin verlässt Bad Bentheim

Bad Bentheim Am Donnerstag wird Vera Edeling zum letzten Mal in Münster in den Zug steigen, um sich von dort aus zu ihrem Arbeitsplatz ins Bad Bentheimer Rathaus zu begeben. Fast auf den Tag genau seit sechs Jahren, seit dem 1. März 2014, war sie dort für das Klimaschutzmanagement tätig. Zunächst mit dem Titel Klimaschutzmanagerin, später, nach einigen politischen Diskussionen, wurde sie als Nachhaltigkeitsmanagerin weiterbeschäftigt. Tag für Tag ist Vera Edeling, ganz klimafreundlich, mit der Bahn von ihrem Wohnort in die Burgstadt gefahren - und abends wieder zurück. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/nachhaltigkeitsmanagerin-verlaesst-bad-bentheim-344441.html