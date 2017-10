Empfehlung - Nach Unfall in Gildehaus: Fahrer dankt seinen Rettern

Gildehaus. Eine ungewöhnliche E-Mail hat die GN-Redaktion vor wenigen Tagen erreicht. Fritz Brinkmeyer aus Hilter am Teutoburger Wald möchte sich bedanken. Und zwar bei den Menschen, die ihm in einer schweren Situation geholfen haben. Es ist der 22. September, als Brinkmeyer mit seinem Porsche Cayenne auf dem Isterberger Weg in Gildehaus in Richtung Baumwollstraße unterwegs ist. Als er den Nordhorner Weg überqueren möchte, kommt es zum Zusammenstoß mit einem VW-Passat. Sein Auto kippt durch den Zusammenprall auf die Seite und kommt, auf dem Dach liegend, am Straßenrand zum Stillstand. Der andere Unfallbeteiligte kommt von der Fahrbahn ab und bleibt vor einem Maisfeld stehen. Beide haben großes Glück und bleiben nahezu unverletzt. „Das war ganz klar meine Schuld“, sagt Brinkmeyer im GN-Gespräch. „Ich habe die Vorfahrt missachtet. Ich war unterwegs zu einem Bankgespräch und offensichtlich in dieser Sekunde mit einem Problem dieses Gespräches beschäftigt“, sagt Brinkmeyer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/nach-unfall-in-gildehaus-fahrer-dankt-seinen-rettern-210450.html