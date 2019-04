Empfehlung - Mysteriöse Zeichen geben Rätsel auf

Gildehaus Im Oktober vergangenen Jahres schaute sich Professor Dirk de Vries von der niederländischen Universität Leiden, der zum Thema Sandstein forscht, die Kirche an der Dorfstraße gemeinsam mit seinem in Gildehaus lebenden Landsmann Fred Reinders an. Dabei fielen merkwürdige Zeichen an mehreren Steinen auf. „Diese Kreidezeichen sind mir in all den Jahren nie aufgefallen“, sagt Wilhelm Hoon. Er ist sich aber sicher: „Sie müssen uralt sein. Und soweit ich weiß, gibt es sie an keiner anderen Kirche hier in der Gegend.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mysterioese-zeichen-geben-raetsel-auf-294118.html