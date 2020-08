Bad Bentheim Mit ihren kostenlosen Auftritten wollen die beiden Musiker des Münsteraner Duos „Silvanas“ in Seniorenheimen und bei kranken Menschen Abwechslung in den Alltag während der Corona-Zeit bringen. Am vergangenen Freitag sorgten sie im Biergarten des Kurhauses in Bad Bentheim mit eigenen Songs, Coverliedern und Akkordeonklängen für Stimmung.