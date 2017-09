Empfehlung - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gildehaus. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Baumwollstraße in Gildehaus ereignet. Eine Niederländerin wollte in einem Renault Kangoo aus der Amsterdamer Straße nach links auf den Baumwollweg in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei hat sie ein dort in Richtung Gronau fahrendes Motorrad übersehen. Der 47-jährige Motorradfahrer hatte keine Chance auszuweichen und es kam zum Zusammenstoß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/motorradfahrer-bei-unfall-schwer-verletzt-206994.html