Motorradfahrer bei Unfall auf A30 lebensgefährlich verletzt

Gildehaus Bei einem Unfall ist ein 24 Jahre Niederländer am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Autobahn 30 in Richtung Niederlande unterwegs. Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen, als plötzlich ein Auto ausscherte. Der 24-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte auf den Pkw und schlitterte danach mehr als 100 Meter über den Asphalt. Dabei zog er sich die lebensbedrohlichen Verletzungen zu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/motorradfahrer-bei-unfall-auf-a30-lebensgefaehrlich-verletzt-246302.html