Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Bad Bentheim schwer verletzt

Am Freitag gegen 15.15 Uhr ist ein 47-jähriger Motorradfahrer auf der Hengeloer Straße in Bad Bentheim aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Gildehaus gefahren. Dabei entschied er, eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange, die hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr, zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr brach er den Überholvorgang ab, was ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Fahrer eines 3er BMW, welcher ebenfalls beabsichtigte die Fahrzeugschlange zu überholen, zu spät bemerkte und auf den 47-Jährigen auffuhr. Der 47-Jährige kam daraufhin zu Fall und wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt.