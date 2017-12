Empfehlung - Model GmbH vergrößert in Gildehaus

Gildehaus. Hoher Besuch beehrte am Donnerstag den Produktionsstandort der Model GmbH im Gildehauser Industriepark: Dr. Daniel Model ist Chief Executive Officer (CEO) der europaweit agierenden Model-Group mit insgesamt rund 4000 Beschäftigten und Sitz in der Schweiz. Nun kam er in die Obergrafschaft, wo die deutsche Tochtergesellschaft seit der Übernahme der P-Well-Gruppe im Jahr 2016 ansässig ist. Gemeinsam mit weiteren Unternehmensvertretern und Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen wurde zur Schippe gegriffen, um mit dem symbolischen ersten Spatenstich den Beginn einer wichtigen Erweiterung zu zelebrieren: Auf dem Betriebsgelände an der Stockholmer Straße soll ein neues, zweigeschossiges Bürogebäude für 60 Mitarbeiter entstehen. Der Konzernchef unterstrich in diesem Zusammenhang die große Bedeutung des Gildehauser Standorts für die gesamte Unternehmensgruppe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/model-gmbh-vergroessert-in-gildehaus-218414.html