Empfehlung - Mobile Kita-Räume kommen an den Schürkamp

Bad Bentheim. Um kurzfristig den Bedarf an Krippenplätzen in Bad Bentheim für das kommende Kindergartenjahr zu decken, sollen Mobilräume errichtet werden. Angedacht war dafür zunächst die Fläche des Bolzplatzes an der Straße Alter Postweg zwischen Bentheim und Gildehaus. Von diesen Plänen hat die Verwaltung nun Abstand genommen, wie Fachbereichsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld im jüngsten Bildungsausschuss mitteilte. Weil der Wunsch aus der Politik gekommen sei, näher in den Ort hineinzugehen, habe man nun ein anderes Grundstück ausgewählt, sagte Bökenfeld im Gespräch mit den GN. Die Mobilräume sollen nun am Spielplatz am Schürkamp aufgebaut werden, in unmittelbarer Nähe des reformierten Kindergartens Kirchstraße. „Die Gegebenheiten sind gut, es ist genug Platz vorhanden und es können Synergieeffekte mit dem Kindergarten entstehen“, sagte Bökenfeld. Untergebracht werden sollen dort zwei Krippengruppen mit Ruheräumen, einem Büro und Sanitäranlagen. Der Spielplatz wird während dieser Zeit nicht nutzbar sein und wird zurückgebaut, um Platz für die Mobilräume zu machen. Das Provisorium ist notwendig geworden, weil die am Kaiserhof entstehende Kita in Trägerschaft des Roten Kreuzes erst im kommenden Jahr fertig wird, der Bedarf jedoch gedeckt werden muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mobile-kita-raeume-kommen-an-den-schuerkamp-233706.html