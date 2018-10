Mitternachtsfußball:„Mit Fairplay und Vielfalt zum Erfolg“

Bad Bentheim „Wenn um 19 Uhr in der Schürkamphalle Bad Bentheim der erste Anpfiff erfolgt, dürften wieder zahlreiche Zuschauer auf unterhaltsame und torreiche Begegnungen hoffen“, heißt es in der Ankündigung. Gespielt wird um Pokale und attraktive Sachpreise. Für gute Laune sorgt DJ Quen an den Plattentellern. Zusätzlich werden der beste Torwart, der beste Torschütze und die fairste Mannschaft des Turniers mit einem Preis gekrönt.

Unter dem Motto „Mit Fairplay und Vielfalt zum Erfolg“ setzen Organisatoren, teilnehmende Mannschaften und Zuschauer in diesem Jahr ein deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, kündigt das Jugendhaus an. „Der besondere Charakter dieser Veranstaltung spiegelt sich darin wieder, dass junge Menschen verschiedenster Nationalitäten an diesem Abend gemeinsam sportlich aktiv werden, wobei der Fairplay-Gedanke im Vordergrund steht“, heißt es.

Am Turnier werden zehn Hobby-Mannschaften (Straßenmannschaften/Cliquen/Jugendhäuser) der Grafschaft Bentheim teilnehmen. Ein Team besteht aus vier Feldspielern, einem Torwart und einer beliebigen Anzahl an Einwechselspielern. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. Der Teilnahmebeitrag ist zehn Euro pro Team. Aufgrund der begrenzten Startplätze und der großen Nachfrage sollten sich interessierte Mannschaften zeitnah bei dem Leiter des Jugendhauses, Dennis Kley, anmelden.

Das Anmeldeformular kann telefonisch (05922-9944920) oder per E-Mail (Dennis.Kley@ujh-bentheim.de) angefordert werden. Das Turnier wird vom Landkreis Grafschaft Bentheim und von der Stadt Bad Bentheim gefördert.