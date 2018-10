Mitfahrer hat Drogen im Wert von 22.000 Euro im Gepäck

Waldseite Osnabrücker Zöllner sind am Donnerstag bei einem 28-Jährigen fündig geworden: Sie stellten Drogen im Wert von etwa 22.000 Euro sicher. Sie fanden bei ihrer Kontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 flüssiges „Speed“ in einer Glasflasche, 2793 Ecstasy-Tabletten in drei Gefrierbeuteln und weitere Drogen in der Unterhose des Drogenschmugglers.

„Das Auto war mit vier osteuropäischen Staatsangehörigen besetzt. Der Fahrer gab an, aus England zu kommen und über Amsterdam nach Polen zu reisen. Die weiteren Insassen sind nach Vermittlung einer Mitfahrzentrale in Amsterdam zugestiegen“, berichtet der Zoll am Freitag.

Bei der Durchsicht des Gepäcks im Fahrzeug fanden die Ermittler eine Glasflasche mit gelber Flüssigkeit und drei Gefrierbeutel mit weißen Tabletten. Ein Drogenschnelltest bestätigte rasch, dass es sich bei dem Inhalt der Flasche um Amphetamin handelt, eine unter das Betäubungsmittel fallende Substanz, die im Drogenhandel auch als „Speed“ bezeichnet wird. In den Beuteln kamen 2793 Ecstasy-Tabletten zum Vorschein. Bei dem Besitzer des Gepäcks und mutmaßlichen Rauschgiftschmuggler fanden die Zöllner nach einer körperlichen Durchsuchung in der Unterhose noch weitere Drogen.

Der 28-jährige Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde ins Gefängnis gebracht.