Empfehlung - Mit Straßenschild Auto in Bad Bentheim beschädigt

Bad Bentheim Ein Straßenschild haben unbekannte Täter am Sonntag zwischen 10.45 und 12 Uhr vor dem Maklerbüro an der Apotheker-Drees-Straße in Bad Bentheim umgeknickt. Das berichtet die Polizei. Die Täter beschädigten dadurch außerdem einen dort geparkten VW-Transporter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 mit der Polizei in Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mit-strassenschild-auto-in-bad-bentheim-beschaedigt-248838.html