Mit Speed im Überraschungsei auf der A 30

Waldseite Drogen im Wert von rund 1500 Euro fanden Osnabrücker Zöllner am Freitagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten Pkw. „Der Fahrer und seine Beifahrerin gaben an, aus Den Haag zu kommen und nun auf dem Weg nach Polen zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauptzollamts. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinten sie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mit-speed-im-ueberraschungsei-auf-der-a-30-259756.html