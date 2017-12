Empfehlung - Mit Postkarten Lächeln ins Gesicht zaubern

Bad Bentheim. Birgit Baumann schreibt wildfremden Menschen, die ihr über eine Webseite zugeteilt werden, Postkarten. In Schreibschrift erzählt sie darauf Menschen in anderen Ländern über ihren Alltag. „Es fing eigentlich damit an, dass ich immer gern Karten geschrieben habe und deutlich weniger zurückbekommen habe, als ich verschickt habe“, sagt sie lachend. Vor sechs Jahren meldet sie sich auf der Webseite www.postcrossing.com an – seitdem füllt sich auch ihr Briefkasten regelmäßig mit mehr als Rechnungen und Werbung. Denn für jede Karte, die über die Webseite verschickt wird, erhält sie ebenfalls eine. Fast 3000 Stück hat sie inzwischen in die ganze Welt verschickt und fast genau so viele sind inzwischen bei ihr eingegangen. Mit Menschen aus 83 Ländern, von Algerien bis Uzbekistan, hat sie inzwischen durch „Postcrossing“ Kontakt gehabt. Dabei geht es Baumann um weit mehr, als einen profanen Gruß an Unbekannte. „Ich möchte den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt sie. Darum formuliert sie auf Deutsch, Niederländisch oder Englisch mehr als „schöne Grüße aus Bad Bentheim“. „Ich schreibe die Karten gern voll. Entweder erläutere ich das Motiv oder aber ich gehe auf das Profil der Empfänger ein“, berichtet Baumann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mit-postkarten-laecheln-ins-gesicht-zaubern-218741.html