Empfehlung - Mit Ponys und Pferden den Hutewald pflegen

ch Bad Bentheim. Wenn die Mitglieder der Interessengemeinschaft Arbeitspferd (IGA) aus Osterwald mit ihren Pferden am Werk sind, dann gibt es oft schwere Arbeit zu erledigen. Am Sonntag kamen die Gespanne bei einer Mitmachaktion im Bentheimer Hutewald zum Einsatz. Dort werden jedes Jahr 250 von insgesamt 1000 landschaftsprägenden Schneitelhainbuchen wie in alten Zeiten geschneitelt, also von allen Ästen befreit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mit-ponys-und-pferden-den-hutewald-pflegen-211298.html