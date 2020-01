Mit Heroin im Tankdeckel in Bad Bentheim erwischt

Bad Bentheim Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Autobahnpolizei bei einem Fahrzeug Heroin im Tankdeckel gefunden. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, hatten die Polizisten den Wagen am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in Bad Bentheim an der Hengeloer Straße kontrolliert. Dabei entdeckten sie 26,5 Gramm Heroin im Tankdeckel. Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen.