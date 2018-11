Mit einem Kilogramm Marihuana im Rucksack erwischt

Bad Bentheim Beamten der Bundespolizei haben im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung am Montagabend zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden waren kurz vor 23 Uhr als Fahrgäste in einem international verkehrenden Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Bei der Überprüfung entdeckten die Bundespolizisten in den Rucksäcken der beiden Männer jeweils eine große Folientüte mit Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die zwei deutschen Staatsangehörigen eingeleitet.

Das beschlagnahmte Rauschgift hat einen Straßenhandelspreis von circa 10.000 Euro. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz in Nordhorn geführt.