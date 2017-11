Mit Drogen und Gaspistole erwischt

gn Gildehaus. Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag einen 21-jährigen Mann mit Drogen an der A 30, Anschlussstelle Gildehaus erwischt. Außerdem führte der Mann unberechtigt eine CO2-Gasdruckpistole im Fahrzeug mit sich. Nach Polizeiangaben war der junge Mann als Fahrer eines Pkw mit polnischer Zulassung aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen 12 Uhr war das Fahrzeug von Bundespolizisten an der Anschlussstelle Gildehaus angehalten und kontrolliert worden. Der sehr nervös wirkende polnische Staatsangehörige händigte den Beamten freiwillig eine nicht geladene CO2-Pistole aus. Diese befand in einer Reisetasche. Dort fanden die Beamten auch geringe Mengen an Marihuana. Einen kleinen Waffenschein besaß der Mann nicht. Die Beamten nahmen ihm Drogen und Waffe ab. Gegen den Mann wird jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz ermittelt. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro wurde zudem erhoben.

