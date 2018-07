Empfehlung - Minigolfanlage in Bad Bentheim soll Inklusion fördern

Bad Bentheim Neuer Betreiber des Freizeitangebots ist die Grafschafter Inklusionsgesellschaft (GIG). Erst am 30. Juni hatte der Pachtvertrag zwischen Stadt und vorherigem Betreiber geendet. In den zwei Wochen danach nahmen die Mitarbeiter der GIG im Eiltempo die Modernisierung der Anlage mit ihren 18 Stationen vor. Weitere Arbeiten – etwa die Errichtung eines Sandkastens für Kleinkinder – sind in Planung. Größte Veränderung: Der Eingang befindet sich nun nicht mehr auf der Burgseite, sondern ist in Richtung des Abenteuerspielplatzes verlegt worden. Dort empfängt ein Café die Besucher, das Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen im Angebot hat. Der hölzerne Bau kommt bewusst mit dem optischen Charakter einer Weihnachtsmarktbude daher. Mehrere Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/minigolfanlage-in-bad-bentheim-soll-inklusion-foerdern-243869.html