Millionenprojekt in Bardel: Jetzt wird‘s konkret

Die Umbaupläne am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel nehmen Gestalt an. Über ein Rondell erfolgt künftig die Zufahrt zu den zwölf geplanten Bushaltestellen. Pkw- und Busverkehr werden räumlich getrennt und zusätzliche Parkplätze ausgewiesen.