Empfehlung - Middewinterhornbläser spielen auf dem Mühlenberg

Gildehaus Jedes Jahr aufs Neue kommen die Bläser immer gerne nach Gildehaus, da gerade vom Mühlenberg aus bei günstigem Wetter, wie am Donnerstagabend, die Middewinterhörner bis weit nach Westfalen hinein zu hören sind. Das Middewinterhorn ist ein Rufinstrument und geht auf eine rund 3000 Jahre alte Tradition zurück. Das Blasen des Horns war ursprünglich ein germanisch-heidnischer Brauch. Mit ihm sollten böse Geister vertrieben werden. Zudem ging es darum, eine gute Ernte zu erbitten und die Menschen vor Not zu bewahren. Seit dem Aufkommen des Christentums kündigen die Klänge der Hörner alljährlich in der Weihnachtszeit die Geburt Christi an. Daher wird auch nur vom 1. Advent bis einschließlich 6. Januar eines jeden Jahres geblasen; dabei ertönen die Hörner immer einzeln. Über eine Stunde ließen die Grafschafter Middewinterhornbläser diese alte Tradition wieder aufleben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/middewinterhornblaeser-spielen-auf-dem-muehlenberg-274814.html