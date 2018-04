Empfehlung - Mehrheitsgruppe will keine Oberschule in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Bad Bentheim soll zum 1. August 2019 eine Oberschule bekommen – zumindest, wenn es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung geht. Demnach sollen die Realschule Bad Bentheim und die Hauptschule Gildehaus zu einer Oberschule umgewandelt und mittelfristig in einen Neubau unter ein gemeinsames Dach ziehen. Bürgermeister Dr. Volker Pannen hatte in der vergangenen Woche die Kollegien beider Schulen über die Pläne informiert. „An beiden Schulen stehen demnächst Schulleiterwechsel an. Das ist eine einmalige Chance für die Herbeiführung einer Oberschule“, sagte Pannen im Gespräch mit den GN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mehrheitsgruppe-will-keine-oberschule-in-bad-bentheim-233124.html