Empfehlung - Mehr als 5000 Lose für Weihnachtsaktion

hd Gildehaus. Über 5000 Lose hat die Werbegemeinschaft Gildehaus bei der jüngste Weihnachtsaktion ausgeben. Nicht alle davon schafften es bei der 42. Ziehung der Gewinner in der Kreissparkkasse Gildehaus in den Auslosungstopf. „Nur volle Originalkarten, und Karten ohne Tesafilmbefestigung an der Verlosung nehmen teil, um gleiche Bedingungen zu schaffen“, sagte Christian Thomas aus dem Organisationsteam der Werbegemeinschaft. 151 Gewinnerlose wurden insgesamt gezogen. Sie erhielten Preise im Wert von Rund 10.000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/mehr-als-5000-lose-fuer-weihnachtsaktion-220573.html