Mann stürzt in Gildehaus von Dach

hi. Gildehaus.. Schwere Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 46-jähriger Mann in Gildehaus erlitten. Wie die Polizei auf GN-Anfrage mitteilte, ist der Mann an der Oldenzaaler Straße vier Meter in die Tiefe gefallen. Ersten Angaben zufolge kletterte der 46-Jährige auf ein Dach, um einen Wasserschaden anzusehen. Das Dach hielt dem Gewicht offenbar nicht stand. Der Mann fiel durch das Vordach auf ein abgestelltes Fahrzeug. Dadurch wurde der Sturz offenbar abgeschwächt. Der 46-Jährige erlitt zwar schwere Verletzungen, er war aber ansprechbar. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Unfallklinik nach Enschede.

