Mann schmuggelt Kokain in der Unterhose

gn Gildehaus. Eine Routinekontrolle der Autobahnpolizei Lingen am späten Sonntagabend hat zum Auffinden von Betäubungsmitteln und zur vorläufigen Festnahme von fünf Personen geführt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Eine Streife der Autobahnpolizei kontrollierte in den späten Abendstunden auf der Hengeloer Straße einen voll besetzter Skoda, der aus Richtung Gronau kam. Im Fahrzeug befanden sich vier Männer und eine Frau aus Nordrhein-Westfalen.

Während der Kontrolle wurden im Fahrzeug etwa zehn Gramm Heroin und 50 Gramm Kokain sowie eine mit Heroin gefüllte Spritze gefunden und sichergestellt. Die Polizei nahm die fünf Personen vorläufig fest und brachte sie zur Polizeistation nach Nordhorn. Da der Verdacht bestand, dass der 40-jährige Fahrer aus Rheine unter Drogeneinfluss stand, wurde von ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen alle Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde verboten.

Kokain im Genitalbereich versteckt

Bereits am Freitagabend haben Zollfahnder bei einem Mann im Gewerbegebiet Bad Bentheim/Gildehaus Drogen gefunden, teilte der Zoll am Montag mit. Sie entdeckten bei einer Fahrzeugkontrolle 50 Gramm Kokain und zwei Gramm Marihuana im Wert von rund 3700 Euro in der Unterhose eines 28-Jährigen.

Der osteuropäische Fahrer gab an, für zwei Tage in Amsterdam gewesen zu sein, um dort einen Bekannten zu besuchen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Bei der Durchsicht seines Autos kamen den Zöllnern Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussage des Reisenden, da sie in der Ablage der Fahrertür einen Quittungsbeleg vom Freitag, 23. Juni 2017, aus Peine entdeckten. Bei der genaueren Durchsuchung der Person, stellten die Ermittler einen Gegenstand im Genitalbereich fest. Zum Vorschein kam eine Klemmtüte, in der sich eine weitere Tüte und ein mit schwarzem Klebeband umwickelter zylindrischer Behälter befanden. Der Inhalt: 50 Gramm Kokain und zwei Gramm Marihuana.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht.