Empfehlung - Malerische Vielfalt im Haus Westerhoff

Bad Bentheim. Haus Westerhoff bekennt Farbe: 19 Frauen und ein Mann aus der „Gilde-Art“-Malschule in Gildehaus stellen in dem historischen Kunsthandwerkerhaus der Stadt Bad Bentheim in den nächsten drei Wochen ihre Werke aus. Zu sehen ist Acryl-Aquarell- und Pastellmalerei in abstrakten und gegenständlichen Motiven. Die Gemeinschaftsausstellung zeigt die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten künstlerischer Betätigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/malerische-vielfalt-im-haus-westerhoff-232642.html