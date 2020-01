Empfehlung - Malerei von Michael Mansfield im Atelier Fidder

Bad Bentheim Schwalben, Spatzen und Meisen, aber auch Dompfaff, Steinkauz und Eisvögel zieren die Landschaften und Stillleben von Michael Mansfield. Der in Enschede wohnhafte Künstler zeigt die gefiederten Freunde in konstruierter Pose oder hält Szenen fest, wie sie in der Natur denkbar wären. So turnen Kohlmeisen kleinen Kobolden gleich durch das Bild, Schwalben hocken auf einem dünnen Draht, während Blaumeisen neugierig an Blüten und Äpfeln picken oder einen frei schwebenden Käfig in luftigen Höhen inspizieren. Umwerfend die Tiefe der akkurat gepinselten Parklandschaften, die beim Betrachten Sogwirkung entfaltet und den Wunsch freisetzt, Mary Poppins gleich ins Bild hineinspazieren zu dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/malerei-von-michael-mansfield-im-atelier-fidder-340786.html