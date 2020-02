/ Lesedauer: ca. 2min Mahnwache: Bentheimer gedenken der Opfer von Hanau

Plötzlich wurde es still vor dem Rathaus in Bad Bentheim: Zahlreiche Bentheimer haben am Freitag der Opfer der Anschläge von Hanau gedacht. Die Mahnwache richtete sich gegen Rassismus und rechtsextremen Terror.