Empfehlung - Männerchor stimmt in Bardel auf Weihnachten ein

gn Bardel. Seit 2011 tritt der Männerchor Bad Bentheim jedes Jahr in der Adventszeit im Kloster Bardel auf. So auch am vergangenen Sonntag. Mit dem Lied „Nun sei uns willkommen, Herre Christ“ zogen der Chorleiter und die Sänger in die Kirche ein und nahmen Aufstellung auf den Stufen zum Altarraum. „O Heiland reiß die Himmel auf“, „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie das altkirchliche Stück „Komm Du Heiland aller Welt“, nach einem Satz von Chorleiter Leo F. Schwär, waren die ersten stimmungsvollen Vorträge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/maennerchor-stimmt-in-bardel-auf-weihnachten-ein-218866.html