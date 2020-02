Männerchor ernennt Karl Hillen zum Ehrenmitglied

Bad Bentheim Zur Jahreshauptversammlung im Chorlokal Oelen begrüßte der 1. Vorsitzende Bernhard Dalenbrook neben zahlreichen Sängern den Chorleiter Herrn Leo Schwär. Zu Beginn gedachten die anwesenden Sänger

ihres verstorbenen Sangesbruders und Vorstandmitglieds Bernhard Holtel. Danach gab es zwei Ehrungen: Karl Hillen wurde für seine langjährige Treue zum Chor als Sänger im 2. Tenor und als Solist bei vielen öffentlichen Auftritten zum Ehrenmitglied ernannt. Volker Winter wurde für sein großes Engagement als Sänger im 1. Bass, als Instrumentalist auf der Querflöte und auch für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand des Chores geehrt.

Danach blickte der Vorsitzende Dalenbrook auf das abgelaufene Jahr 2019 zurück.

Regelmäßige Konzerte in der Fachklinik gehören seit vielen Jahren ebenso zum festen Programm des Chores wie auch je ein Auftritt im Seniorenheim „An der Diana 9“ und beim „Ökumenischen Arbeitskreis“ im Dorfgemein-schafthaus in Waldseite. Beim Landeswandertag des Deutschen Turnerbundes, den der SV Bad Bentheim in diesem Jahr anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums austragen durfte, sang der Chor zum Beginn der Veranstaltung im voll besetzten Festzelt. Konzerte in der altreformierten Kirche Bad Bentheim und im Kloster Bardel sowie einige Ständchen bei Familienfeiern gehörten zu einem umfangreichen Programm. Bei einer Messe in der St. Vitus Kirche in Dörpen hat der Chor während eines Chorausfluges im September gesungen, am Nachmittag wurde die „Festung Boertange“ besichtigt.

Nach dem plötzlichen Tod des langjährige Kassenwartes Bernhard Holtel war eine Neubesetzung im Vorstand notwendig, der sich nun wie folgt zusammensetzt: 1. Vorsitzender Bernhard Dalenbrook, 2. Vorsitzender Wolfgang van Es, Kassenwart Matthias Langenberg, Schriftführer Bernd Bittscheid. 2. Kassenwart Fritz-Wilhelm Vos, Notenwarte Gert ter Bahne, Gerd Niehaus, Siegfried Lammering und Matthias Langenberg. Stimmführer 1. Tenor Wolfgang van Es, 2. Tenor Alois Underbrink, 1. Bass Georg Schevel und 2. Bass Gerd Niehaus. Zu den Kassenprüfern wurden Hermann Diekel und Horst Dräger gewählt.

Nähere Informationen: bernd.dalenbrook@web.de