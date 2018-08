Empfehlung - Männerchor Bad Bentheim sucht junge Mitstreiter

Bad Bentheim „Chorsingen kommt wieder in Mode“, ist sich Chorleiter Leo F. Schwär sicher. Shanty-, Kirchen-, Gospel- oder eben Männerchor: Sangesfreuden spiegeln sich in unterschiedlichsten Arten von Chören wider. „Zur Zeit ist auch das „Rudelsingen“ sehr gefragt“, sagt Schwär. Dabei treffen sich Menschen und singen in lockerer Atmosphäre zusammen bekannte Lieder. Die Texte werden für alle gut sichtbar an eine Wand projiziert. Laut des Vorsitzenden Bernhard Dalenbrook will der Bentheimer Chor den Trend künftig aufgreifen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/maennerchor-bad-bentheim-sucht-junge-mitstreiter-245804.html