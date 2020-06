Männerchor Bad Bentheim hofft auf baldigen Neuanfang

Bad Bentheim Das Chorleben des Männerchores Bad Bentheim leidet unter der Corona-Pandemie. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Chor am 10. März in der Fachklinik Bad Bentheim, unmittelbar danach ging zum großen Bedauern der Sänger nichts mehr. „Dabei sind die wöchentlichen Chorproben und öffentlichen Auftritte für die Chormitglieder ein wichtiger Teil ihres Lebens“, so Bernhard Dalenbrook, Vorsitzender des Chores.

Zu den Aktivitäten des Männerchores gehört seit mehr als 50 Jahren monatlich ein Auftritt in der Fachklinik Bad Bentheim für Reha-Patienten und Kurgäste. Da diese Auftritte öffentlich sind, stehen die Konzerte allen Interessierten offen. Weitere regelmäßige Konzerte gibt der Chor zur Weihnachtszeit in der Klosterkirche Bardel, in der Seniorenwohnanlage „An der Diana“ in Bad Bentheim sowie beim „Ökumenischen Arbeitskreis“ im Dorfgemeinschaftshaus Waldseite. Viele andere Auftritte, unter anderem auch Ständchen bei privaten Feiern, kommen hinzu. „All das ist zur Zeit leider nicht möglich“, bedauert Dalenbrook.

Alternative Kontaktwege

Trotz der Einschränkungen hat der Chor einen Weg gefunden, um miteinander in Kontakt zu bleiben. „Da sich Probenarbeit auf digitalem Wege übers Internet als technisch schwierig erweist, wurden den Sängern von ihrem Chorleiter neu zu erarbeitende Chorsätze als Audiodateien zugesendet. Somit besteht die Möglichkeit, individuell mit freier Zeiteinteilung zu Hause zu üben. Diese Methode der etwas anderen Art der Chorprobe wird von den Sängern sehr gut und intensiv genutzt. Das ersetzt zwar nicht vollständig die Chorproben, bietet jedoch eine gute Möglichkeit, nicht nach der ,Coronazeit‘ wieder bei null anzufangen“, berichtet der Vorsitzende. Auch die Tradition des obligatorischen Geburtstagständchens für jeden Sänger wurde auf digitalem Weg realisiert. Nach kurzer Überlegung kamen Dalenbrook und Chorleiter Leo Schwär auf die Idee, jedem Sänger in der probenfreien Zeit das Ständchen digital zuzusenden.

Der Männerchor Bad Bentheim hofft auf einen baldigen Neuanfang. Interessierte Sänger sind eingeladen, dem Chor beizutreten. Musikalische Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Für die Kontaktaufnahme stehen Leo Schwär unter Telefon 05941 9887002 und Bernhard Dalenbrook unter Telefon 05922 3421 zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf www.maennerchor-badbentheim.de.