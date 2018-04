Empfehlung - Logistiker „Euro Time“ startet nach Insolvenz neu durch

Gildehaus. Am 7. Oktober 2016 hatte die „Euro Time Logistik Center GmbH“ aus Bad Bentheim/Gildehaus beim Amtsgericht Nordhorn Insolvenzantrag gestellt. Hunderte Arbeitsplätze standen auf der Kippe. In einem aufwendigen Insolvenzplanverfahren konnte das Unternehmen jetzt saniert werden. „Ich gehe davon aus, dass mit dem erfolgreichen Verfahren die Basis gelegt ist für ein weiteres Wachstum“, sagte Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht am Montag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/logistiker-euro-time-startet-nach-insolvenz-neu-durch-232777.html