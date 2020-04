/ Lesedauer: ca. 2min „Liebe“ und „Gesundheit“: Mutmacher zum Mitnehmen

Viele kleine und große Initiativen wollen dabei helfen, die Corona-Krise besser zu überstehen. Die GN-Redaktion stellt sie in loser Folge vor. Diesmal: An einer Straßenlaterne in Bad Bentheim warten kleine Mutmacher zum Mitnehmen.