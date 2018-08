Empfehlung - Lichtermeer und viel Musik beim Lampionfest im Kurpark

Bad Bentheim Am Sonnabend, 18. August, wird ab 17.30 Uhr das Lampionfest im Bad Bentheimer Kurpark gefeiert. Der VKV Bad Bentheim als Veranstalter will auch in diesem Jahr für ein unterhaltsames Event sorgen. Im festlich illuminierten Kurpark wird eine sommerlich-festliche Atmosphäre mit viel Show, Musik und Unterhaltung vorherrschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/lichtermeer-und-viel-musik-beim-lampionfest-im-kurpark-246044.html