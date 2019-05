Lenja van Verth bei Vorlesewettbewerb in Lingen erfolgreich

Bad Bentheim/Lingen Nach ihrem erfolgreichen Auftritt beim Kreisentscheid im Februar konnte Lenja van Verth vom Burg-Gymnasium Bad Bentheim (Klasse 6b) auch beim Bezirksentscheid in Lingen die Jury mit ihren Lesekünsten überzeugen. Wie Moritz Langen vom Gymnasium Dörpen fährt sie am 14. Mai zum Landesentscheid nach Hannover. Am Bezirksentscheid im Professorenhaus, der von der Stadtbibliothek Lingen in einem ansprechenden Rahmen ausgerichtet wurde, nahmen neben Lenja als Vertreterin der Grafschaft Bentheim neun weitere Kreis- beziehungsweise Regionalsiegerinnen und -sieger aus den Landkreisen Osnabrück, Vechta und dem Emsland teil.

In der ersten Runde las Lenja aus dem Jugendbuch „Der magische 8. Tag“ von Marliese Arold. In der zweiten Runde musste sie – wie die anderen Mädchen und Jungen auch – als Fremdtext eine Textstelle aus Valija Zincks Werk „Drachenerwachen“ bewältigen.

Nach Abschluss beider Leserunden hatte die sechsköpfige Jury die Qual der Wahl, denn alle Kinder hatten großartig gelesen. Ein Jurymitglied bestätigte am Ende der Veranstaltung, dass das Niveau des diesjährigen Wettbewerbs besonders hoch gewesen sei.

Außer einer Teilnahmeurkunde sowie dem Buchpräsent für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Entscheides erhielt Lenja eine Siegerurkunde, einen Bücherscheck sowie ein Jahresabonnement des Kinder-Nachrichtenmagazins „Dein Spiegel“.