Empfehlung - Leiterinnen: Bad Bentheimer Schulen sind zu klein und zu alt

Bad BentheimEs gibt zwei Wahrheiten: Die eine sprachen Schulrektorinnen und Lehrer im Ausschuss an: Die Schullandschaft in Bad Bentheim ist trotz einzelner, auch großer Investitionen, wie dem Neubau der Grundschule Bad Bentheim, über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Davon zeichneten die Schuldirektoren ein dramatisches Bild. – Die andere ist, dass die Stadt sich gerade mühsam aus einer Verschuldung herausgearbeitet hat, die aufgrund ebenfalls anspruchsvoller Investitionen, wie dem Badepark, aufgebaut worden war. Den Neubau eines Schulzentrums für Haupt- und Realschule, die später zur Oberschule zusammenwachsen könnten, hält Bürgermeister Dr. Pannen für nicht finanzierbar. „Es gibt nicht den Hauch einer Chance“, sagte Pannen nach langer Debatte am späten Montagabend. Die Kommunalaufsicht werde diesen Investitionen nicht zustimmen. Die Verwaltung plädiert deshalb für eine schrittweise Bündelung von Maßnahmen, die Bauamtsleiterin Laura Icking zu Beginn der Diskussion wie folgt vorstellte:(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/leiterinnen-bad-bentheimer-schulen-sind-zu-klein-und-zu-alt-333028.html