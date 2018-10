Leichte Pflege: Nachfrage nach Urnen- und Baumgräbern steigt

Auf dem Friedhof der reformierten Kirche in Bad Bentheim sind neuerdings Urnenbestattungen in Baumgräbern möglich. Damit reagiert die Kirche auf hohe Nachfragen. Auch in Nordhorn steigt der Wunsch nach pflegeleichten Grabstätten.