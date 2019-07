Empfehlung - Lebensgefahr: Droht 150 Jahre alter Buche das Aus?

Bad Bentheim „Achtung Lebensgefahr! – Betreten verboten! – Baumschäden“ warnen Schilder vor der etwa 150 Jahre alten Trauerbuche (Fagus Sylvatica Pendula) auf der Grünfläche an der Einmündung der Schüttorfer Straße in die Apotheker-Drees-Straße in Bad Bentheim. Rund um diesen Lieblingsbaum vieler Bentheimer stehen Absperrgitter auf dem Rasen. Nach Westen klafft wie eine Wunde eine große Lücke in der mächtigen Krone. Wer genauer hinsieht, erkennt einen schweren Längsriss in einem der Hauptäste des Baumes. Etliche Äste sind herausgebrochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/lebensgefahr-droht-150-jahre-alter-buche-das-aus-309729.html