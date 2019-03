Empfehlung - Lastwagen kriegt die Kurve nicht: Baumwollstraße gesperrt

Gildehaus Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Der Fahrer eines mit Futterpellets beladenen Lastkraftwagens aus Bramsche wollte von der Baumwollstraße nach rechts in die Haarerstraße einbiegen. In der Kurve geriet der Anhänger über den Grünstreifen in einen Graben, der Lastwagen kam in Schräglage und saß fest. Die Baumwollstraße wurde daraufhin von der Autobahn 30 bis zur Umgehungsstraße in Nordhorn komplett gesperrt. Ein Bergeunternehmen hob den Lastwagen mithilfe eines Krans aus dem Graben. Die Höhe des Sachschadens war am Abend noch nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/lastwagen-kriegt-die-kurve-nicht-baumwollstrasse-gesperrt-286562.html