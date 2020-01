Empfehlung - Landwirte suchen in Gildehaus Gespräch mit Verbrauchern

Bad Bentheim Bundesweit haben sich am Montag Landwirte mit ihren Traktoren vor Verbrauchermärkten verabredet, um mit den Kunden ins Gespräch über die Lebensmittelproduktion, angemessene Preise und ihren Sorgen zu kommen. Zumindest in der Grafschaft wurde die Aktion erschwert, denn es wurde ihnen verboten, auf den Parkplätzen vor regionalen Verbrauchermärkten auf gesprächsbereite Menschen zu warten. Daher beschränkte sich der Protest auf die Fläche vor dem Raiffeisenmarkt in Gildehaus, vor dem Edekamarkt in Lohne und auf dem Kauflandparkplatz in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/landwirte-suchen-in-gildehaus-gespraech-mit-verbrauchern-339290.html