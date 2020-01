Empfehlung - Landwirte aus der Region fordern Gespräche und Anerkennung

Bad Bentheim „Es hat sich etwas getan seit vergangenen Herbst“ – mit diesen Worten bewertet der Bad Bentheimer Landwirt Bernd Knief-Verwold die Proteste der Landwirte in der Region und in Deutschland. Zur jüngsten Demonstration hatten sich am Freitagmorgen gegen 6 Uhr über 200 Landwirte samt ihren Traktoren von Bawinkel in Richtung Bremen aufgemacht, wo vor dem Rathaus in der ;Mittagszeit eine Kundgebung des Agrarbündnisses „Land schafft Verbindung“ stattfand. „Ab Cloppenburg waren wir 400 Schlepper, also Trecker“, erzählt Knief-Verwold im Gespräch mit den GN. Die knapp sechststündige Fahrt führte die Landwirte über das niedersächsische Delmenhorst bis nach Bremen. Unterstützt wurden die Landwirte aus der Region von rund 60 Bauern aus den Niederlanden. Um ihre Berufskollegen im Protest gegen das Agrarpaket länderübergreifend zu unterstützen, hatten sie sich ihnen angeschlossen. Organisiert wurde die Tour von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Agrarbündnisses. „Wir haben vor der Fahrt über 2000 Tütchen mit Blumensamen verpackt, die unterwegs an Passanten und wartende Autofahrer verteilt wurden“, fügt die Gildehauser Landwirtin Stefanie Frentjen hinzu. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Grafschaft und dem Emsland sorgte sie denn auch für die Verpflegung der Teilnehmer während der Fahrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/landwirte-aus-der-region-fordern-gespraeche-und-anerkennung-340575.html