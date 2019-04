Empfehlung - Landkreis: Bauvorhaben an Südstraße 17 fügt sich nicht ein

Bad Bentheim Nach Einschätzung des Landkreises fügt sich das Bauvorhaben an der Südstraße 17 in Bad Bentheim nicht nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches in die Eigenart der Umgebung ein. Das geht aus einem Antwortschreiben von Landrat Friedrich Kethorn an den Bentheimer Bürgermeister Dr. Volker Pannen hervor. Pannen hatte nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses den Landkreis um Amtshilfe gebeten bei der Beantwortung der Frage, ob die Pläne des Investors, an der Südstraße 17 zwei Mehrfamilienhäuser mit je drei Wohneinheiten zu errichten, baurechtskonform ist. Weil es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan gibt, kann nach eben diesem Paragrafen 34 gebaut werden, der besagt, dass ein Neubau benachbarten Bauten entsprechen muss. Investor und Verwaltung sehen dies durch die benachbarten Mehrfamilienhäuser gegeben. CDU, FDP und Grüne bewerten die Situation anders und hatten ein Einvernehmen zunächst nicht erteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/landkreis-bauvorhaben-an-suedstrasse-17-fuegt-sich-nicht-ein--290047.html