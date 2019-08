Landeswandertag am Sonntag ab Bad Bentheim

Bad Bentheim Das Festzelt für den Empfang der Gäste steht, die Verpflegung wird vorbereitet. Die Wanderer, die aus allen Teilen Niedersachsens erwartet werden, trudeln zwischen 8 und 9.45 Uhr auf dem Gelände am Vereinsheim des SVB an der Gutenbergstraße 8 in Bad Bentheim ein und können sich noch vor dem Start mit Brötchen oder Kaffee und Kuchen stärken. Nach Voranmeldung werden Bahnreisende am Bad Bentheimer Bahnhof abgeholt. Bürgermeister Dr. Volker Pannen und der Vorstand des SVB werden die Veranstaltung um 9.45 Uhr eröffnen, Nachtwächter und Mamsell schicken die Teilnehmer um 10.45 Uhr auf die von ihnen gewählte Wanderstrecke. Auf den langen Routen (9 und 14 Kilometer) wird unterwegs eine kostenlose Stärkung angeboten.

Inzwischen sind bereits zahlreiche Anmeldungen eingegangen. Besonders gefragt sind die Neun-Kilometerroute und die Familienroute (4,5 Kilometer), die über den Waldlehrpfad mit seinen einzelnen Stationen führt. Die Interessenten, die sich bisher gemeldet haben, kommen überwiegend aus anderen Niedersächsischen Landkreisen, während die Beteiligung der Grafschafter Vereine noch „Luft nach oben“ bietet. Das Orgateam des SVB hofft jedoch auf eine größere Anzahl Kurzentschlossener, denn das Wetter soll am Sonntag wieder schön, aber nicht mehr so heiß sein.

Anmeldungen für den Landeswandertag nimmt die Geschäftsstelle des Vereins unter www.svbadbentheim.de