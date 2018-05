Eine Gesetzesänderung aus dem Niedersächsischen Kultusministerium macht das Sprachförderkonzept in Gildehaus hinfällig. Minister Grant Hendrik Tonne war kürzlich in der Grafschaft bei Kitas zu Besuch, etwa in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Nordhorn am Hohenkörbener Weg. Foto: Konjer