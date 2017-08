Lampionfest mit ABBA-Tribute-Show im Bad Bentheimer Kurpark

gn Bad Bentheim. Die Gruppe lässt den Mythos ABBA noch einmal live erleben. In originalgetreuen Kostümen spielt die Band live und lebendig alle Hits von „Waterloo“ über „Dancing Queen“ bis „Thank you for the Music“ der legendären Gruppe aus Schweden, heißt es in der Ankündigung. Abgeschlossen wird das Konzert mit einem großen Höhenfeuerwerk.

Nicht nur ABBA-Fans kommen beim diesjährigen Lampionfest auf ihre Kosten. Ein festlich illuminierter Kurpark mit tausenden Lichtern sorgt für ein glanzvolles Ambiente. Darüber hinaus wird die Top-40-Band „Skyfire“ für Partystimmung sorgen, kündigen die Veranstalter an. Im vergangenen Jahr war das Lampionfest aufgrund der Bauarbeiten an der B 403 ausgefallen. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro (6 Euro für Kurkarteninhaber). Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren ist der Eintritt frei.

