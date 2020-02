„Ladykillers“: Nachholtermin am 1. März im „Treff10“

Bad Bentheim Die wegen des Sturmtiefs „Sabine“ am 9. Februar abgesagte Vorstellung von „Ladykillers“ der Bad Bentheimer Kulisse wird am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr im „Treff10“ in der Kirchstraße nachgeholt. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Da alle übrigen Vorstellungen bereits restlos ausverkauft sind, können die Eintrittskarten nur für diesen Termin eingesetzt werden. Bei Verhinderungen kann per E-Mail an info@badbentheimerkulisse.de Kontakt mit der Bad Bentheimer Kulisse aufgenommen werden. Die Verantwortlichen werden dann versuchen, die Karten an Interessenten auf der Warteliste zu vermitteln.