Labormobil kommt nach Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Das Labormobil des Vereins Gewässerschutz macht am Mittwoch, 27. September, auf dem Rathausplatz in Bad Bentheim halt. Ob selbstgefördertes Wasser aus dem Brunnen im Garten für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Gewässerschutzorganisation erfahren. Wasserproben nehmen die Umweltschützer von 15 bis 17 Uhr am Labormobil entgegen.

Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zu Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei 0,5 Liter Flaschen aus Kunststoff, die bis zum Rand gefüllt werden, teilt der Gewässerschutzverein mit.

Die Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird gegen eine Kostenbeteiligung von 12 Euro vor Ort durchgeführt, sodass der Bürger schon gegen Ende der Aktion sein Ergebnis wieder abholen kann. Brunnenbesitzer, die ihr Brunnenwasser auch auf weitere Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien gegen Kostenbeteiligung untersuchen lassen möchten, bekommen das Ergebnis mit einer Bewertung per Post zugesandt, teilt der Verein mit.

Der Verein berät berät sobald die Messergebnisse vorliegen, ob das Wasser zum Gießen, zum Befüllen des Planschbeckens, zum Waschen oder zum Trinken geeignet ist. Außerdem beantwortet Diplom-Physiker Harald Gülzow, Experte zum Thema Brunnenwasserqualität, immer freitags zwischen 9 und 12 Uhr Fragen unter Telefon 02831 9763342.