Empfehlung - Kurzfilme aus Bad Bentheim mit hoher Qualität und viel Tiefe

Bad Bentheim Wer nur vor der Spielekonsole sitze, habe wenig Ahnung von der Natur, heißt es in der Anmoderation des Filmbeitrags „Kleine Hilfen sind groß“ von Leon Brüning und Jannis Welp über das Engagement von Kindern und Jugendlichen im Natur- und Artenschutz in der Grafschaft. Ausgangspunkt ist eine Studie, die besagt, dass Heranwachsende den Natur- und Artenschutz wichtig fänden, sie allerdings eine Gelegenheit bräuchten, selbst aktiv zu werden. Der Film dazu: Ein Junge steht vor einem Insektenhotel und schildert dessen Funktion. Es handelt sich um ein Projekt der Naturschutzjugend (Naju) Schüttorf. Er beschreibt, was er selber gesehen und erlebt hat, und bestätigt die Eingangsthese.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kurzfilme-aus-bad-bentheim-mit-hoher-qualitaet-und-viel-tiefe-282357.html