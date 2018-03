Empfehlung - Kunstvoller Frühlingsputz in der Burg Bentheim

Bad Bentheim. Bad Bentheim. Mit einer großen Transportkiste kommen Thomas Niemeyer und Johannes Holtmann in den Südflügel der Burg Bentheim. Zielstrebig gehen sie in den größten Raum des ehemaligen Marstalls, in dessen Mitte das Ölgemälde „Ansicht der Burg Bentheim von Nordwesten“ (um 1655) von Jacob van Ruisdael ausgestellt ist. Doch das Kunstwerk wird die Burg Bentheim nicht etwa verlassen. Die Box dient nur zum Schutz, während die Glasvitrine – ein „Kunstwegen“-Objekt – aufwendig gereinigt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/kunstvoller-fruehlingsputz-in-der-burg-bentheim-228630.html